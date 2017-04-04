Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab BM'ye Seslendi

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, İdlib'te düzenlenen kimyasal silah saldırısına ilişkin Birleşmiş Milletler'e seslendi.



Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevad Ebu Hatab, bugün İdlib'te en az 100 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının sorumluların cezalandırılması ve sivillerin hayatının korunması için Birleşmiş Milletler'e ve Arap Birliği'ne seslendi. Cevad Ebu Hatab yaptığı açıklamada, basın yayın kuruluşlarının bölgeyi ziyaret edip, rejim güçlerinin işledikleri suçu yerinden görülmesini istedi. Ayrıca Cevad Ebu Hatab, hükümet yetkililerinin saldırı yerinden örnekler aldığını ve ne tür gazlar kullanıldığını araştıracaklarını belirtti. - HALEP