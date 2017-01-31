Suriye: Deyrizor'da İnsani Yardımlar Tekrar Dağıtılıyor





Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı sürdüren Türk jetleri IŞİD örgütüne ait 24 noktayı bombaladı. El Bab, Tadif ve Bzagah bölgelerinde terör örgütünün barınma maksatlı kullandığı 20 bina, bir mühimmat deposu ve iki savunma mevzisi imha edildi.



Deyrizor kentinde de Rusya'nın hava saldırıları ile desteklediği Suriye ordusunun İŞID'e yönelik operasyonları sürüyor.



Örgüt kenti iki koldan çevreleyince, bölgeye yollanan insani yardımların uçaklardan atılarak dağıtılması 15 Ocak'ta durdurulmuştu.



Kuşatma altındaki kentte mahsur kalan 93 bin sivilden 40 bininin çocuk olduğu belirtiliyor.



Dünya Gıda Programı Sözcüsü Bettina Luescher, gıda ve ilaç sıkıntısı çekenler için hazırlanan yardımların 29 Ocak'ta tekrar dağıtılmaya başladığını ifade etti. Luescher "Havadan dağıtılan yardımlar yine devam ediyor. Şu ana kadar, daha öncesiyle birlikte 179 kez yardım dağıtıldı" diye konuştu.



Halep'in doğusunda ise evlerine geri dönen sivillerin elinde sadece enkaz yığınları var. Dünya Gıda Programı'nın bölgede kurduğu 9 AŞ evi yaklaşık 40 bin kişiye günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyor. Halep'in doğusunda geçtiğimiz kasım ayındaki çatışmalar nedeniyle 157 bin kişi kenti terk etmek zorunda kalmıştı.



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Tags: dağıtılıyor Suriye politikası Suriye insani tekrar yardımlar İnsani yardım Suriyede iç savaş Suriye: Deyrizorda Gepost: 31 januari 2017