Suriye'den Ypg'nin Havan Atışına Misliyle Karşılık Verildi (2)

TSK'DAN AÇIKLAMA



Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapılmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. Can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 16.20 sularında Mardin ili Kızıltepe İlçesi sınırlarında bulunan Akdoğan ve Karatepe Hudut Karakollarımıza; saat 16.50 sularında ise, hemen yukarıda ismi geçen karakollara yakın olan Haznedar Hudut Karakolumuza PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince tanksavar silahlarıyla hudut tacizlerinde bulunulmuştur. Karakollar bölgesine isabet eden TAS mermilerinin patlaması sonucunda, iki aracımızda hasar meydana gelmiş; ancak herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamıştır.



Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince açılan TAS atışlarına, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."