Suriye'den Ypg'nin Havan Atışına Misliyle Karşılık Verildi (2)

TSK'DAN AÇIKLAMAMardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapılmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı.

Suriye'den Ypg'nin Havan Atışına Misliyle Karşılık Verildi (2)

TSK'DAN AÇIKLAMA

Mardin'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapılmasıyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) açıklama yapıldı. Can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yine, 26 Nisan 2017 tarihinde, saat 16.20 sularında Mardin ili Kızıltepe İlçesi sınırlarında bulunan Akdoğan ve Karatepe Hudut Karakollarımıza; saat 16.50 sularında ise, hemen yukarıda ismi geçen karakollara yakın olan Haznedar Hudut Karakolumuza PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince tanksavar silahlarıyla hudut tacizlerinde bulunulmuştur. Karakollar bölgesine isabet eden TAS mermilerinin patlaması sonucunda, iki aracımızda hasar meydana gelmiş; ancak herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmamıştır.

Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerimize yönelik, PYD/PKK/YPG işgali altındaki bölgelerden PYD/PKK/YPG teröristlerince açılan TAS atışlarına, derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulmuştur."

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