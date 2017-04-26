Suriye'den Ypg'nin Havan Atışına Misliyle Karşılık Verildi

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'ndeki Suriye sınırında bulanan 3 ayrı karakola, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin kontrol ettiği bölgeden havan atışları yapıldı, 1 asker yaralandı.



Kızıltepe İlçesi'nde bulunan ve sınır güvenliğini sağlayan Akdoğan, Haznedar ve Karatepe jandarma karakollarında, sınırın Suriye tarafından YPG'lilerin kontrol ettiği bölgeden bugün öğlen saatlerinde havanlı saldırı yapıldı. Karatepe Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan bir asker, ayağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralandı. Askerler havan ataşı yapılan YPG kontrolündeki bölgelere misliyle karşılık verdi.



Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerin, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, sınır bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı. - Mardin