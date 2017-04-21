Suriye'den Yaralanan 4 Öso Askeri Kilis'e Getirildi
Suriye'den yaralanan 4 ÖSO askeri Kilis'e getirildiKİLİS - Suriye'nin Halep kenti kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri tedavi için Kilis'e getirildi.
Suriye'den yaralanan 4 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
KİLİS - Suriye'nin Halep kenti kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri tedavi için Kilis'e getirildi.
Halep'in El Bab ilçesi kırsalında ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulanslara alınan 4 ÖSD askeri, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.
(MAD-SD-Y)