Suriye'den yaralanan 4 ÖSO askeri Kilis'e getirildi



KİLİS - Suriye'nin Halep kenti kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri tedavi için Kilis'e getirildi.

Halep'in El Bab ilçesi kırsalında ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulanslara alınan 4 ÖSD askeri, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı.

(MAD-SD-Y)