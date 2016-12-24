Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 DEAŞ'lı terörist sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba Köyü sınır hattında devriye görevi yapan Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Alsancak Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken 7 yabancı uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubunu yakaladı. İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen DEAŞ'lı teröristler sorgularının ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - KİLİS
Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 7 Deaş'lı Terörist Tutuklandı
Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 DEAŞ’lı terörist sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 7 DEAŞ'lı terörist sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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