Suriye'den Gelen Araçlar Sınırdışı Ediliyor

Gümrük Bakanlığı'nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sınırdan geçen araçlarda usulsüzlük yapıldığı nedeniyle Suriye'den gelen araçlar sınır dışı edilmeye başlandı.



2011 yılında başlayan Suriye'deki iç savaştan kaçarak aileleri ile Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin araçları sınır dışı ediliyor.



Araçlarıyla Türkiye' ye girişi yapıp ve burada usulsüz devir işlemleri olduğu tespit edilen Suriyelilerin araçları çekicilerle Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İdlib'e götürülüyor. Suriye tarafına götürülen araçlar burada tüccarlara teslim edilerek satışı gerçekleştiriliyor.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'den gelen araçlara plaka dağıtımının ardından ortaya çıkan usulsüz devirden dolayı devir süresi biten araçlar Cilvegözü Sınır Kapısından sınır dışı ediliyor.



Hatay'dan Suriye tarafına geçiş yapacak araçları çeken Çekici araçları, sınır kapısında yapılan işlemlerinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İdlib'e gidiyor.



Usülsüz devir'den dolayı sınır dışı edilecek araçların Suriye'ye gönderilmesi devam edecek. - HATAY