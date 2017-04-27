Suriye'den Ceylanpınar'daki Hudut Karakoluna Ateş Açıldı

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolünde olan Suriye'nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesinden Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakoluna ateş açıldı. Akşam saatlerinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin kontrolünde olan Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Ceylanpınar ilçesindeki Aksoy Hudut Karakoluna ateş açıldı. Saldırı sonrası sınırdaki Ateş Oğlu Karakolundan ateş açılan noktalara fırtına obüs topları ile karşılık verildi. Patlama ve silah sesleri Ceylanpınar ilçe merkezinde hareketliliğe ve paniğe neden olurken, belediyeden yapılan anonsta vatandaşlara mecbur kalınmadıkça sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarı yapıldı. Güvenlik güçlerinin de Suriye sınırındaki devriyelerini arttırdığı görüldü.



(Uğur Kuş/İHA)