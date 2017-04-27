Suriye'den Atılan Havan Sonucu Bir Asker Yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakele ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Tekçe Karakolu'na Suriye'den atılan havan sonucu bir astsubayın yaralandığı öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Sınır Karakolu'na PYD kontrolündeki Telabyad bölgesinden atılan havan mermisi isabet etti. Saldırıda bir astsubayın ayağından yaralandığı öğrenildi. Sınır birlikleri tarafından havanın ateşlendiği bölge tespit edilip anında karşılık verilerek, 3 PYD'li terörist öldürüldü. - ŞANLIURFA