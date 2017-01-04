Suriye'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit, 4 Yaralı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Bab'ın kırsal kesiminde çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı bildiriliyor.

1 ŞEHİT, 4 YARALI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.



DEAŞ SALDIRDI

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

AKSAKALLI BİLGİ ALDI

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.