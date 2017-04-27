Suriye'deki Pyd Bölgesinden Akçakale'ye Havan Atışı (1)

ŞANLIURFA'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye Suriye'de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı.



Telabyad ile Kobani arasındaki bölgeden saat 16.30 sıralarında yapılan havan atışında, sınır hattındaki Bilece Mahallesi yakınında konuşlu bir tank hedef alındı. Birlikler, Suriye'den havan atışı yapılan YPG'ye misliyle karşılık verdi. - Şanlıurfa