Suriye'deki Patlamada Ölü Sayısı 100'e Yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100'e yükseldi. Rejim güçleri ve muhalifler arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülmeye başlanmıştı.



Suriye'de Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybederken, sayının 100'e yükseldiği bildirildi.



(İHA)