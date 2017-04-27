Suriye'deki Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğünce toplanan kırtasiye ve eğitim malzemeleri, Suriye'nin güvenli bölgelerindeki öğrencilere gönderildi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yardım kampanyasıyla toplanan muhtelif kırtasiye ve okul malzemeleriyle dolu tır, dualarla Suriye'nin El-Bab ve Cerablus bölgesine gönderildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, uğurlama töreninde, "Savaşın izlerini taşıyan El-Bab ve Cerablus'ta zor şartlar altında eğitimlerini sürdürmeye çalışan çocuklara katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz yardım kampanyasına katılan okul müdürlerine gönülden teşekkür ederim. Halkımız yardımseverliğini bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.