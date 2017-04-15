Suriye'deki Konvov Geçişi Sırasında Meydana Gelen Patlamada Ölü Sayısı 39'a Yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde, konvoy geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısı 39'a yükseldi.



Suriye'de Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında bugün patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybederken, sayının 39'a yükseldiği aktarıldı. Esed ve muhalif rejimler arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülmeye başlanmıştı. Bugün o tahliyelerin yapıldığı otobüslerden birinin yakınlarındaki bir araçla patlama gerçekleştirildi. - HALEP