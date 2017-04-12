Suriye'deki Iç Savaştan Kaçan Filistinlilere Yardım

Türk Kızılayı Adana Şubesince, Suriye'deki iç savaştan kaçarak kente yerleşen Filistinlilere yardım yapıldı.



Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinin Türk Kızılayına bildirmesi sonucu Adana'da yaşadıkları belirlenen 38 Filistinli aile, şube binasına geldi.



Kızılay yetkilileri, ailelere temizlik, giyim ve gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerini dağıttı.



Türk Kızılayı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı açıklamada, her zaman mazlumların yanında olduklarını söyledi.



Savaşlarda mağdur duruma düşen Filistinlilere de yardımcısı olmaya çalıştıklarını aktaran Saygılı, "Hep duamız, arzumuz o ki kan dökülmeyen, savaş olmayan bir dünyada sizler kendi öz vatanınızda ve yurtlarınızda yaşayasınız bizler de gelip sizin Filistin'de Gazze'de çaylarınızı içelim. Sizlerin orada misafirinizi olalım. Duamız o." dedi.



Filistinliler adına konuşan Salih Avvad da yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Biz Filistinliler iki kere göçmen olduk. Biri 1948'de İsrail'den göç oldu, ikincisi Suriye'de oldu. Türkiye bizi aldı. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Avvad, Saygılı'ya Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra'nın fotoğrafını hediye etti.