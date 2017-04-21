Suriye'deki Iç Savaş - 4 Kişilik Yaralı Suriyeli Aile Tedavi Altına Alındı

Suriye'de yaşanan iç savaşta yaralanan Suriyeli aile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Deyrizor kentindeki çatışmalarda evlerine bomba isabet eden Eymen Türki ve üç çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.



Yakınları tarafından Rasulayn ilçesinden Türkiye sınırına getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Suriyeli baba Eymen Türki, çatışmalarda düşen bomba nedeniyle 3 çocuğunun yaralandığını, eşini kaybettiğini belirtti.



Eşi ve çocuklarıyla savaştan kaçtığını anlatan Türki, kendilerine kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.