Suriye'deki İç Savaş

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Kelez, Yamadi ve Sallur köylerini havan ve roketlerle vurdu.



Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye onlarca bombanın düştüğü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Öte yandan Türkmendağı'nın doğusundaki Cebel Ekrad da rejim güçleri tarafından hedef alındı.



Esed'e bağlı birliklerin bu bölgeye düzenlediği hava destekli saldırılarda da 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Rejim güçlerinin söz konusu bölgelere yönelik saldırıları aralıklarla sürüyor.