Suriye'deki İç Savaş

Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde yaşanan çatışmaların ardından kaçan terör örgütü DEAŞ mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.



Halep kentine bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Suriyeliler, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.



112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.