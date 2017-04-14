Suriye'deki İç Savaş

Suriye'nin kuzeyinde bulunan İdlib kenti kırsalındaki Sıkkeriye köyüne düzenlenen hava saldırısında 3'ü kadın 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait olduğu düşünülen savaş uçakları, muhaliflerin kontrolündeki Cisr eş-Şuğur'a bağlı Sıkkeriye köyüne 3 hava saldırısı düzenledi.



Yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırıda birçok evin yerle bir olduğu belirtilirken, şu ana kadar enkaz altından 3'ü kadın 5 sivilin cansız bedenlerinin çıkarıldığı öğrenildi.



Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 8 kişinin ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.



Sivil savunma ekiplerinin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.