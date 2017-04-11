Suriye'deki İç Savaş

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kırsalında yer alan Hambuşiye köyüne düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.



Öte yandan, Beşşar Esed rejimine ait birliklerin, Lazkiye ve İdlib kırsalındaki birçok köyü havan ve füzelerle vurduğu kaydedildi.