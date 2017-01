Suriye'deki İç Savaş

Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın kuzeybatısında yer alan Vadi el-Berada bölgesinde bulunan Deyr Kanun köyüne açtığı tank ateşinde 12 sivilin öldüğü, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.



Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyelerinden Yusuf el-Bustani, AA muhabirine, Vadi el-Berada bölgesinde konuşlu rejim güçlerine ait tanklardan, Deyr Kanun köyündeki bir düğün salonu çevresinde toplanan sivillere ateş açıldığını söyledi.



Saldırıda 12 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20 sivilin de yaralandığını aktaran Bustani, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu kaydetti.



"Esed güçleri yabancı teröristlere söz geçiremiyor"



Hizbullah destekli Beşşar Esed güçlerinin bölgeyi her gün ağır silahlarla vurduğunu belirten Bustani şunları söyledi:



"Rejim ve Hizbullah güçleri 30 Aralıkta ülkede yürürlüğe giren ateşkesi Vadi el-Berada bölgesinde her gün ihlal ediyorlar. Esed güçleri, sahadaki rejim destekli yabancı teröristlere söz geçiremiyor. Yabancı teröristler her gün farklı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyorlar. Bugün de Vadi el-Berada'daki Deyr Kanun köyünde çatışmalardan kaçan sivillerin barındığı düğün salonu tanklarla vuruldu."



İran destekli Hizbullah ve Suriye ordusu, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesi yer yer ihlal ederek bölgede saldırılarına devam ediyor.



Vadi el-Berada'nın önemi



Vadi el-Berada'daki su kaynakları, 27 Aralık'taki Hizbullah saldırılarında zarar görmüş, ateşkes anlaşmasına rağmen Rus mühendislerin tamirat için bölgeye girmelerine Hizbullah engel olmuştu.



Söz konusu vadi, başkent Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Aralarında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalardan kaçanların da bulunduğu 80 bin ila 100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.



Hizbullah ve Suriye ordusu, su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için bölgeyi geçen temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı.



Etrafı yüksek dağlarla çevrili Vadi el-Berada bölgesinde bulunan 13 köyden 10'u muhaliflerin kontrolünde. Hizbullah destekli Esed güçleri, bölgedeki Besime beldesine de yoğun şekilde kara ve havadan saldırıyor.