Suriye'deki İç Savaş

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'deki barış görüşmelerinin Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.



Hollande, yabancı misyon şeflerinin yeni yılını kutlamak için Elysee Sarayı'nda davet verdi.



Burada yaptığı konuşmada Suriye konusuna da değinen Hollande, "Suriye'de barış görüşmeleri en kısa zamanda başlamalı. Bu görüşmeler, Cenevre'de 2012 yılında varılan anlaşma uyarınca Birleşmiş Milletler bünyesinde gerçekleşmeli." dedi.



Barış görüşmelerine Suriye'de ilgili bütün tarafların katılması çağrısında bulunan Hollande, müzakerelerin çerçeve yapısının değiştirilmesine gerek olmadığını ifade ederek, "Parametreler belirlendi. Yapılması gereken, aşırı gruplar dışında ilgili bütün tarafları davet etmek ve Cenevre anlaşması çerçevesinde hareket etmek." diye konuştu.



Beşşar Esed'in Suriye sorunun çözümünde yer alamayacağı görüşünü bir kez daha yineleyen Hollande, Suriye'de geçiş süreci politikasının mutlaka gerekli olduğunu belirtti. Hollande, bununla geçiş döneminde Esed de içinde olmak üzere bölgedeki tüm aktörlerle görüşülmesinin mümkün olduğunu ifade etti.



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, şubat ayında Suriye'de ilgili tarafları bir araya getirmek istediğini söylemişti.