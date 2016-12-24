Suriye'deki İç Savaş

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısı geri püskürtüldü.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atışlarıyla vurdu.



Ardından Kelez köyü civarından girmeye çalışan rejim askerleriyle muhalifler arasında sabah saatlerine kadar çatışma yaşandı.



Yaralıların olduğu çatışmalar sonrası Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atışları aralıklarla sürüyor.