Suriye'deki Ateşkes Süreci

Katar, Suriye rejimine, ülkede geçen hafta başlatılan ateşkese uyma çağrısında bulundu.



Katar Dışişleri Bakanı Eş-Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de varılan anlaşmanın, süregelen ihlaller gölgesinde tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirterek, Suriye rejiminin anlaşma maddelerine uyması gerektiğini ifade etti.



Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Şeyh Muhammed, siyasi çözümün geleceği çerçevesinde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü Riyad Hicab ve SMDK Başkanı Enes el-Abde ile görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.



Şeyh Muhammed, dün başkent Doha'da Hicab ve Abde'yi kabul etmişti.



Suriye'de çatışan taraflar arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes mutabakatı, 30 Aralık 2016'da yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.