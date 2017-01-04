Suriye'deki Ateşkes Süreci

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü Riyad Hicab ve SMDK Başkanı Enes el-Abde ile bir araya geldi.



Katar'ın resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, Bakan Al Sani'nin, başkent Doha'da Hicab ve Abde'yi kabul ederek, Suriye'de geçen hafta Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde başlatılan ateşkesin ardından ülkedeki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.



Haberde ayrıca, Katarlı Bakan ile SMDK yetkililerinin, Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çalışmaları görüştükleri aktarıldı.



Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, 30 Aralık 2016'da yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.