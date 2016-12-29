Suriye'deki Ateşkes Mutabakatı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Türkiye ve Rusya garantörlüğünde Esed rejimi ve muhalifler arasında varılan ateşkes mutabakatının uygulanması için uluslararası gözlem talebinde bulundu.



Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes mutabakatının ilan edilmesine, siyasi çözüm aşamasına geçişi sağlayacak gerçek bir iradenin eşlik etmesi gerektiğini kaydetti.



Mutabakatın devam etmesinin garantör ülkelerin buna uymasına bağlı olduğunu vurgulayan Ebu Gayt, tarafların mutabakata uymasının sağlanması ve bu önemli gelişmenin taraflardan birinin değil, Suriye halkının yararına olacağının kesinleşmesi için uluslararası gözlem talep etti.



Ebu Gayt, mutabakatın ülkenin demografik yapısının değiştirilmesi için kullanılmasına karşı uyarıda da bulundu.



Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çatışan taraflar arasında ülke genelinde 30 Aralık saat 00.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varıldığını duyurmuştu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye ihtilafının kapsamlı siyasi çözümü yolunda rejim ve muhalefet arasında görüşmelerin başlatılması, şiddete son verilmesi ve insani yardımların yapılabilmesi amacıyla uzun zamandır yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtilmişti.