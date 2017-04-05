BM'de Kimyasal Saldırı Tartışılırken, Esad Yine Sivilleri Vurdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şem yönetiminin dün İdlib'de kimyasal silahlarla gerçekleştirdiği katliamı görüşmek üzere bu akşam olağanüstü toplandı. Toplantıya ABD temsilcisinin "Gerekirse BMGK'yı devre dışı bırakarak Suriye'ye müdahale ederiz" açıklaması ve Rusya'nın her şeye rağmen Esad rejimini savunması damga vurdu.

Rusya'nın bu tutumundan cesaret alan Esad, akşam saatlerinde yeni katliamlara imza attı.

DERA'DA 5 SİVİL ÖLDÜ

Dera'daki sivil savunma yetkililerinden Yusuf Muhammed, Esad rejimine ait savaş uçaklarının Dera kentinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeye düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

TARIM ALANLARINA FÜZE SALDIRISI

Muhammed ayrıca, uzun menzili bir füzenin de kentte muhaliflerin kontrolündeki tarım alanlarına düştüğünü kaydetti.

ŞAM'DA SİVİL ALANLAR VURULDU

Bu arada Başkent Şam'ın Cobar mahallesindeki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Ebu İyad da rejimin başkent Şam'ın Kabun ve Cobar mahallelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 3 sivilin yaralandığını belirtti.

SİVİLLER EVLERİNE HAPSOLDU

Esad güçlerinin Cobar ve Kabun'un yanı sıra Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldeleri karadan ve havadan yoğun bir şekilde bombaladığını ifade eden Ebu İyad, "Şam yönetimi birkaç gün önce Doğu Guta bölgesini yoğun bir şekilde bombaladı. Siviller rejimin saldırılarından dolayı evlerinden çıkmaya korkuyor." dedi.