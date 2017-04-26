Suriye'de Yerleşim Yerlerine Hava Saldırıları

İDLİB/ Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Humus'a bağlı ilçelerdeki sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarında 7'si çocuk 13 sivil yaşamını yitirdi.



İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının dün gece yerel saatle 23.00'te muhaliflerin kontrolündeki Harim ilçesinin Bsankul köyüne iki vakum bombasıyla saldırı düzenlediğini aktardı.



Saldırıda 5'i çocuk 3'ü kadın 9 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Raşid, sivillerin yaşadığı binaların hedef alındığı saldırıda çok sayıda evin yerle bir olduğunu kaydetti.



Raşid, bombardımanda yaralanan 7 sivilin savunma ekiplerince çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.



Diğer yandan, Beşşar Esed rejimine ait olduğu belirtilen savaş uçağı, dün gece ülkenin orta kesimlerindeki Humus ilinin Telbise ilçesini bombaladı.



AA muhabirinin, Telbise'deki sahra hastanesi yetkilisi Sami Abu Nad'dan edindiği bilgiye göre, sivil yerleşim yerlerinin vurulduğu bombardımanda 2'si çocuk 2'si genç 4 sivil yaşamını yitirdi.



Abu Nad, hava saldırısında yaralanan çok sayıda kişinin çevredeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirtti.