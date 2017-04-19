Suriye'de Yaşadıklarından Dolayı Bebeğine 'Kader' İsmini Verdi

Suriye'de iş savaştan kaçan ve İzmir'e yerleşen Şehira Kasım, eşi Almanya'ya gidince bebeğini dünyaya getirmeden Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Doğan bebeğinin adını yaşadıklarından dolayı 'Kader' koyan Şehira Kasım, bebeğiyle ikinci kez kaçmaya çalışırken yine yakalandı.



Çeşme'den Sakız Adası'na 15 gün önce yasa dışı yollarla kaçmaya çalışırken yakalanan Suriyeli Şehira Kasım, sancıları tutunca Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli kadın bir kız bebek dünyaya getirdi. Suriye'de iç savaştan kaçış sırasında çektikleri sıkıntılardan dolayı aile bebeğin ismini 'Kader' koydu. Eşi 3 ay önce Almanya'ya gitmeyi başarırken, bebeğiyle tek başına kalan Suriyeli Şehira Kasım, Almanya'ya eşinin yanına gitmek için tekrar kaçmaya karar verdi. Kaçakçılarla anlaşan Kasım, Çeşme'den şişme bota binerek Sakız Adası'na geçmeye çalıştı. Aralarında Şehira Kasım ve Kader bebeğin de olduğu 68 Suriyeli sığınmacı, şişme botla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken TCSG 24 Sahil Güvenlik botu tarafından engellendi. Karaabdullah Burnu açıklarında, saat 04.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan sığınmacılar, daha sonrada tek tek bota alındı.



Eşinin 3 ay önce Almanya'ya gitmeyi başardığını ifade eden Şehira Kasım, 'Kader' adını verdiği bebeğiyle eşinin yanına gitmek için Sakız Adası'na kaçmaya çalıştığını anlattı. 15 gün önce de hamileliğinin son dönemi olmasına rağmen, eşine kavuşabilmek için her şeyi göze alarak Sakız Adası'na kaçmaya çalıştığını anlatan Suriyeli Şehira Kasım, sancıları tutunca hastaneye kaldırıldığını ve bebeğini doğurduğunu söyledi. Suriye'de iç savaşın hayatlarını alt üst ettiğini ifade eden Kasım, yaşadıkları kadersizlikler nedeniyle çocuğunun ismini 'Kader' koyduğunu anlattı. - İZMİR