Suriye'de Yaralanan 4 Öso Askeri Kilis'e Getirildi

Suriye'nin Halep kenti kırsalında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri tedavi için Kilis'e getirildi.



Halep'in El Bab ilçesi kırsalında ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 4 ÖSO askeri, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulanslara alınan 4 ÖSD askeri, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. - KİLİS