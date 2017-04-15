- Suriye'de tahliye konvoyunda patlama: 16 ölü



ŞAM - Suriye'de sivillerin kuşatma bölgesinden tahliye edildiği otobüs konvoyunda patlama meydana geldi. İlk belirmelere göre, 16 kişi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonuna göre, Suriye'nin kuzeyindeki DEAŞ tarafından kuşatılan kasabalardan tahliye edilen Suriyelileri taşıyan otobüslerin yakınlarında bir patlama meydana geldi. 29 Mart 2017'de Esed ve muhalif rejimler arasında kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülmeye başlanmıştı. Bugün o tahliyelerin yapıldığı otobüslerden birinin yakınlarındaki bir araçla patlama gerçekleştirildi. Patlama en az 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.