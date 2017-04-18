Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Raşidin bölgesinde halkın tahliyesi sırasında konvoya düzenlenen saldırıyı kınadı, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istedi.



BMGK'de 15 üyenin onayıyla kabul edilen basın bildirisinde, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.



Saldırıda çoğu çocuk en az 126 kişinin öldüğü belirtilen bildiride, kurbanların ailelerine taziye dilekleri sunularak sivillere yapılan hiçbir saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı.



Bildiride, söz konusu terör saldırısının faillerinin bulunarak yargı önüne çıkarılması istendi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, tahliye konvoyuna düzenlenen saldırının, "muhtemelen savaş suçu" olduğunu bildirmişti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin AA'nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, BM'nin tahliye anlaşmasının bir tarafı olmadığını, dolayısıyla sahada gözlemcilerinin bulunmadığını söyledi.