Suriye'de Tahliye Konvoyuna Saldırı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib ilinde muhaliflerin kuşatmasındaki rejim bölgesinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırının, "muhtemelen savaş suçu" olduğunu bildirdi.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville, Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında, 14 Nisan'da muhaliflerin rejim güçlerini kuşattığı Fua ve Kefreya beldelerinden çıkan sivil ve askeri unsurların konvoyuna düzenlenen saldırıya değindi.



Colville, saldırının failini ve nasıl düzenlendiğini bilmediklerini belirterek, "BM İnsan Hakları Ofisi'nin izlediği görüntülerde, bir kişi, saldırının hemen öncesinde etrafına toplanan çocuklara şeker dağıtıyordu." dedi.



Halep'teki adli tıp yetkililerinden, şehirdeki hastanelere 13'ü kadın, 16'sı erkek ve 67'si de çocuk olmak üzere toplam 96 sivilin cesedinin getirildiğini öğrendiklerini söyleyen Colville, "Bu saldırı muhtemelen savaş suçudur." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac da saldırıda ölenlerin çoğunun çocuk olduğuna dikkati çekerek, yaralanan çocuklara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



BM Genel Sekreterliği de 16 Nisan'da kınama mesajı yayınlamıştı.



Suriye'de 4 kuşatma bölgesinden 14 Nisan'da çıkan konvoylar, Halep'te muhaliflerin bulunduğu Raşidin semtinde ve rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktalarında karşılıklı olarak uzun süre bekletilmişti. Bekleyiş, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı. Bu sırada, rejim bölgesinden çıkan konvoy yakınında meydana gelen bombalı saldırıda, Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişi ölmüştü. Muhaliflerin kınadığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.