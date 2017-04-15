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Suriye'de Tahliye Konvoyuna Bombalı Saldırı
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Suriye'de Tahliye Konvoyuna Bombalı Saldırı

Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerin tahliyesi sırasında konvoydaki araçlara yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Suriye'de Tahliye Konvoyuna Bombalı Saldırı

Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerin tahliyesi sırasında konvoydaki araçlara yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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Surıye, Suriye, bombalı saldırı