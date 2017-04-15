Suriye'de Tahliye Konvoyuna Bombalı Saldırı
Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerin tahliyesi sırasında konvoydaki araçlara yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Suriye'de kuşatma altındaki bölgelerin tahliyesi sırasında konvoydaki araçlara yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com
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