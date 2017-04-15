Suriye'de Tahliye Kontrol Noktasında Bombalı Araç Saldırısı : 16 Kişi Hayatını Kaybetti

Suriye'de kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında bombalı araç saldırısı meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



İdlib'te rejim güçlerinin kuşatma altında tutulduğu Fua ve Kefreya beldelerinden askeri ve sivil unsurlardan oluşan 5 bin kişi, sabah saatlerinde Batı Halep kırsalında muhalifllerin kontrol ettiği Raşidin semtine geldi. Beldelerden gelen konvoyun Raşidin'de muhaliflerin kontrol noktasında bekletildiği sırada, bir bombalı araç saldırısı meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ilk belirlemelere göre 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



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-Saldırının ardından çekilen görüntüler - Suriye