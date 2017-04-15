Suriye'de Tahliye Edilenlere Saldırı

Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 19 kişi Türkiye'ye getirildi.



Sınırın sıfır noktasına kadar ambulanslarla getirilen yaralılar Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, patlamanın ardından Suriye tarafındaki Babel Hava Sınır Kapısı'na getirilen yaralılardan durumu ağır olan 19 kişi Hatay'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Yeni yaralı gelme ihtimaline karşı da sınırda tedbirlerin artırıldığı ve Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulansların hazır bekletildiği bildirildi.