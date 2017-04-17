Suriye'de Sivillerin Tahliyesine Yeniden Başlandı





Suriye'de bombalı saldırılar sonrasında duran tahliyeler yeniden başladı.



Fua ve Kefrayalı sivilleri taşıyan otobüs konvoyu saldırıya uğramıştı. Konvoya bomba yüklü kamyonla giren intihar eylemcisi 126 kişiin ölümüne sebep oldu. Bu kişilerden en az 68 'i çocuk yaştaydı.



İran ve Katar'ın girişimleriyle 4 bölgedeki sivillerin tahliyesi için anlaşılmış ve Cuma günü itiberiyle Fua, Kefraya, Medaya v Zabedani'den Şam, İdlib veHalep'e doğru tahliyeler başlatılmıştı.



İntihar eylemi 6 yıldır süren çatışmalardaki en kanlı saldırılardan biri olarak kayda geçti.



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Tags: Suriye Suriyede yeniden Bombalı saldırı İnsan Hakları sivillerin tahliyesine başlandı Suriyede iç savaş Ölüm Gepost: 17 april 2017