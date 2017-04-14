Suriye'de "Şii-sünni" Köylerinde Karşılıklı Tahliyeler Yapılıyor

Suriye'de hükümet güçleri ile silahlı gruplar arasında varılan anlaşmayla, "şii ve sünni" köylerden sivillerin karşılıklı tahliyeleri yapılmaya başlandı.



Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün açıklamasına göre, silahlı grupların İdlib bölgesinde kuşatma altında olan şii köyleri el Foua ve Kefraya'daki siviller otobüslerle alınarak, hükümetin kontrolündeki daha güney bölgelere götürüldü.



Açıklamada, aynı saatlerde hükümete karşı savaşan silahlı gruplardan bir bölümü ve ailelerini taşıyan otobüsler de Lübnan sınırında bulunan Madaya kasabasından otobüslerle ayrılarak kuzeye İdlib'e doğru yola çıktılar.



Gözlem örgütünün açıklamasına göre, birkaç gün sürmesi beklenen tahliyelerle toplam 5 binden çok kişi yer değiştirmiş olacak. - Stockholm