Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde bir sığınmacı kampı savaş uçağı tarafından vuruldu.



İdlib'in Maarat el-Numan beldesinin doğusunda bulunan kampa ulaşan AA muhabiri, hava saldırısında hayatını kaybeden siviller olduğunu, onlarcasının yaralandığını bildirdi.



İdlib'teki sivil savunma yetkilisi Hamid Kuteyni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin savaş uçağı kampı 3 paraşütlü bombayla hedef aldı." dedi.



Kuteyni, sivil savunma ekiplerinin bölgeye hareket ettiğini söyledi.