Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı

İdlib'in güneyinde bir sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi.

Suriye'de Sığınmacı Kampına Hava Saldırısı

İdlib'in güneyinde bir sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölenler ve onlarca yaralı olduğu bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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