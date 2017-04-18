Suriye'de Rejim Kuşatmasındaki Vaer'den Tahliyeler Sürüyor

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden tahliye edilen sivil ve askeri unsurların yer aldığı 5. kafile, Cerablus ilçesine ulaştı.



Humus ilinin merkez semtlerinden Vaer'den dün akşam saatlerinde hareket eden 5. kafiledeki 2 bin 124 kişi, Halep'in kuzeydoğusunda, Türkiye sınırında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus ilçesine ulaştı.



510'u çocuk, 275'i kadın olmak üzere toplam bin 874 sivil ve 250 askeri muhalif, Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirildi.



İnsan Hak ve Hürriyetler (İHH) İnsani Yardım Vakfı, muhaliflerin bölgesine giriş yapan kafileye gıda yardımı yaptı.



Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında çıkarılan ilk iki kafile, Cerablus'ta kurulan kamplara götürülmüştü.



3. kafile, İdlib kırsalındaki geçici barınma merkezlerine, 9 Nisan'da çıkan 4. kafile de Cerablus'taki Zoğara kampına yerleştirilmişti.



Humus yerel koordinasyon merkezinden alınan bilgiye göre, rejim, semtten güvenli bölgelere çıkmak için başvuru yapan 22 bin kişiden, 15 bininin başvurusunu kabul etmişti.



Başvurusu kabul edilmeyenler ise rejim bölgelerine dağıtılacak.



4 yıldır rejim kuşatmasındaki Vaer'den şu ana kadar 10 bin 600'den fazla kişi tahliye edilirken, gelecek haftalarda 4 bin 300 kişinin daha çıkarılması planlanıyor.