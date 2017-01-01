Suriye'de Rejim Güçlerinin Ateşkes İhlalleri

İDLİB/HALEP/ Suriye'de Beşşar Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde varılan ateşkes mutabakatını ihlal ederek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırıyor.



AA muhabirinin cephe hatlarındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplar, dün akşam saatlerinden beri ülkenin birçok farklı bölgesinde muhaliflere havadan ve karadan ağır silahlarla saldırıyor.



Rejim güçleri, çok namlulu roketatar, toplar ve havan toplarıyla şu bölgelere saldırılar düzenledi:



-Halep ilinin Etarib ilçesi ve Han Asel beldesi.



-Hama ilinin Halfaya beldesine bağlı el-Kebir köyü.



-Humus ilinin Vaer semti ve Hola bölgesi.



-İdlib ilinin Cisr eş-Şuğur ilçesi, Badama ve el-Naciye beldeleri.



-Şam'ın Duma ilçesi ve Herzeme beldesi.



-Dera ili geneli.



Ayrıca, Halep'in güney kırsalındaki Benan Al Hass, Al Mintar ve Kefer Kar beldeleri, batı kırsalındaki Etarib ilçesi ile Lazkiye ilinin Cebel Ekrad bölgesine savaş uçaklarının saldırdığı görüldü.



Halep'in batısında muhaliflerin kontrolünde bulunan Kafr Dail beldesini vuran rejim güçleri, 2 çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu.



Bu arada muhalifler rejimin ihlallerine karşılık, İdlib'in rejim kontrolündeki Keferya ve Fua beldeleri ile Halep'in batısında rejimin elinde bulunan topçu okulunu füzelerle hedef aldı.



Doğu Guta'nın Cobar semtinde de taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.



Diğer taraftan, Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'de bulunan AA muhabirleri, bölgenin dün gece 2 varil bombası ve 4 hava saldırısıyla hedef alındığı, gece duran saldırıların bir saat önce yeniden başladığını bildirdi.



Suriye'de çatışan taraflar arasındaki ateşkes mutabakatı, önceki gece yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.



Garantörlüğünü Türkiye ve Rusya'nın yaptığı ateşkesin rejim güçleri tarafından yoğun şekilde ihlal edilmesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da siyasi müzakerelere başlanması hedefini zora sokuyor.



Türkiye, anlaşma gereği, Rusya'dan garantörü olduğu rejim güçlerinin ihlallerini sonlandırması için çabalarını artırmasını bekliyor.