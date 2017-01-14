Suriye'de Pazar Yerine Düzenlenen Hava Saldırısı Sonucu 10 Sivil Öldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Hava saldırısı düzenlenen bölgede toplanan vatandaşlar

Saldırı sonrası bölgeye gelen ambulanslar

Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılması

Hava saldırısı düzenlenen pazar yerinde kullanılmaz hale gelen dükkanlar ve araçlar

Pazar yerinde dağılan meyve sebzeler

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasında, pazar yerine düzenlenen hava saldırısı sonucu 10 sivil öldü, 21'i yaralandı.



Maarret el-Misrin'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in kuzeyindeki Maarret el-Misrin kasabasında pazar yerini bombaladığını söyledi.



Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını aktaran Yahya, sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.



Yahya, pazar yerindeki dükkanların tamamının hasar gördüğünü vurguladı.