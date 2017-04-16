Suriye'de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler Tamamlandı

Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi sona erdi.



Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani'den çıkan 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy da, rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti. 67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı. Ailelerine kavuşan siviller birbirlerine sarılıp duygusal anlar yaşadı.