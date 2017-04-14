Suriye'de Kuşatma Bölgelerinden Karşılıklı Tahliyeler

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi arasındaki kuşatma bölgesinden karşılıklı tahliyeleri öngören anlaşma kapsamında Madaya ve Zebadani'den çıkan siviller için İdlib merkezinde çadır kuruldu.



İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden sivillerin İdlib'de güvenli noktalara geleceğini söyledi.



Suriyeli sivillerin bir bölümünün barınma ihtiyacının karşılanması için merkezde çadır kurulduğunu bildiren Tosun, "İlk etapta 40 aile için ekiplerimiz çadır kurdu. Ailelerin bir kısmı da İdlib'deki akrabalarının yanlarına yerleşecek." dedi.



Çadırlara yerleşecek siviller için acil ihtiyaç paketlerinin hazırlandığını belirten Tosun, ailelere soba, battaniye ile un, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolisi dağıtılacağını kaydetti.