Suriye'de Kuşatma Bölgelerinde İkinci Gruplar Tahliye Ediliyor

Suriye'nin rejimin kuşatması altında bulunan Kefreya ve Foe bölgesindeki 3 bin kişinin tahliye edilmesi karşılığında Madaya ve Zabadani bölgelerindeki ikinci grubun tahliyesi de başladı.



Suriye muhalifi ile Esad rejimi arasında varılan anlaşma gereği, rejimin kuşatması altındaki Madaya ve Zabadani bölgelerindeki ikinci grubun tahliyesi sabah saatlerinde başladı. Tahliyeler, ülkenin Kefreya ve Foe bölgesinden 46 otobüste yer alan 3 bin kişinin bölgeden ayrılması karşılığında gerçekleştiriliyor. Madaya ve Zabadani bölgelerinden ayrılanların sayısının ise bin 200 olduğu kaydedildi. Bugün gerçekleştirilen 171'i kadın olmak üzere 750 tutuklunun serbest bırakılmasını kapsıyor. - HALEP