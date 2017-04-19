Suriye'de İdlib Katliamının Kimyasal Silahla Yapıldığı Kesinleşti
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye'nin Han Şeyhun beldesinde "sarin gazı" kullanıldığının kesinleştiğini açıkladı.
Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun'da 125 kişinin ölümüne neden olan rejim saldırısının kimyasal silahlarla düzenlendiği kesinleşti.
"SARİN GAZI KULLANILDI"
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), yaptığı incelemeler sonucu katliamda 'sarin gazı' kullanıldığının kesinleştiğini açıkladı.
Türkiye de yaptığı ilk incelemelerde sarin gazı izleri tespit etmişti.