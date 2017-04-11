Suriye'de Kimyasal Saldırı Bölgesine İnsani Yardım

Verenel Derneği Genel Başkanı Müslim Alkan, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de yaptığı kimyasal saldırıların ardından sınırı geçerek, tıbbi malzemelerin yer aldığı 6 tır dolusu yardımı, mazlumlara ulaştırdıklarını bildirdi.



Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak'tan itibaren Suriye'ye 27 tır yardım ulaştırdıklarını, son bir hafta içinde de özellikle kimyasal saldırının gerçekleştiği İdlib bölgesine 6 tır yardım ulaştırdıklarını söyledi.



Dernek olarak, şu an savaş mağduru olan Suriyelilere ulaştırılmak üzere 12 yardım tırını daha göndermenin hazırlığı içinde olduklarını ifade eden Alkan, "Kahramanmaraş lojistik depomuzda acil durumlar için tutulan yardımlarımız tırlarla Kilis'in Çobanbey ve Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılıyor. Suriye sınırına yakın olması hasebiyle Türkiye'nin dört bir yanından gönüldaşlarımızdan toplanan ayni yardımlar Kahramanmaraş'ta bir depo kurularak stoklandı." diye konuştu.



Suriye'de rejim uçaklarının İdlib'deki kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Alkan, Verenel Derneği olarak 6 tır insani yardımı sınırı geçerek İdlib'e ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.



Alkan, son 3 ayda 33 tırdan oluşan ilaç, tıbbi malzemeler, gıda ve yaşam malzemelerini savaş mağdurlarına ulaştırdıklarını sözlerine ekledi.