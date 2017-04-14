Suriye'de Karşılıklı Tahliyeler Başladı

Suriye'de 4 şehir için yapılan tahliye anlaşması yürürlüğe girdi ve ilk tahliyeler bugün başladı.



29 Mart 2017'de Esed ve muhalif rejimler arasında kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülüyor. Aynı zamanda bağımsız kaynaklardan alınan bilgilere göre, Madaya ve Zebadani kasabalarında abluka altında kalan 400 direnişçi ile 2 bin 750 sivilin de içinde bulunduğu 3 bin 150 kişi, 65 otobüs ile şafak vaktinde Kuzey İdlib eyaletine doğru yola çıktı. Kefreya ve Fua kasabalarında. Şu anda 40 otobüs daha ayrılmak için bekliyor. - ŞAM