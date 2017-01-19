-Duaların okunması
-Mohamed'in fotoğrafının bulunduğu bir dövizi duvara asılması
-Mohamed'in serbest bırakılması için dua eden yakınları, mum yakması
Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentindeki Lenasia South Civic Merkezi'nde toplanan bir grup, Suriye'de 8 gün önce kaçırılan Güney Afrikalı foto muhabiri Shiraaz Mohamed'in serbest bırakılması için dua etti.
Suriye'de Kaçırılan Güney Afrikalı Foto Muhabiri Mohamed - Johannesburg
-Duaların okunması -Mohamed'in fotoğrafının bulunduğu bir dövizi duvara asılması -Mohamed'in serbest bırakılması için dua eden yakınları, mum yakması Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentindeki Lenasia South Civic Merkezi'nde toplanan bir grup, Suriye'de 8 gün önce kaçırılan...
-Duaların okunması
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