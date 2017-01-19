Suriye'de Kaçırılan Güney Afrikalı Foto Muhabiri Mohamed - Johannesburg

-Duaların okunması

-Mohamed'in fotoğrafının bulunduğu bir dövizi duvara asılması

-Mohamed'in serbest bırakılması için dua eden yakınları, mum yakması

Güney Afrika Cumhuriyeti'inin Johannesburg kentindeki Lenasia South Civic Merkezi'nde toplanan bir grup, Suriye'de 8 gün önce kaçırılan Güney Afrikalı foto muhabiri Shiraaz Mohamed'in serbest bırakılması için dua etti.